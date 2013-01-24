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Philips Avent

Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

SCD505/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною
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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    SCD505/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги

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      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Цілковитий спокій, коли дитина спить

      • Абсолютний приватний зв’язок
      • Нічник і колискові
      • Двосторонній зв’язок
      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

      Заощадливий режим економії енергії

      Заощадливий режим економії енергії

      Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії в дитячій кімнаті. В екорежимі з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.

      Батьківський блок можна заряджати

      Батьківський блок можна заряджати

      Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.

      Тривалий час роботи: до 24 год.

      Тривалий час роботи: до 24 год.

      Невеликий батьківський блок із можливістю заряджання подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      Втішає і заспокоює

      Допомагає заспокоїти Вашу дитину увімкненням м’якого помірного світла і ніжних колискових.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Час роботи від батарей (год.)
        24 години
        Живлення
        • 120 В (США)
        • 220–240 В
        Час зарядження
        8  год.

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Частотний діапазон
        DECT
        Кількість каналів
        120

      • Аксесуари

        Батареї
        так
        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        Короткий посібник
        Так
        Посібник користувача
        Так
        Шнурочок для носіння на шиї
        Так
        Зарядна платформа для батьківського блока
        Ні

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Регулятор чутливості
        Так

      • Технічні характеристики

        Робоча температура °C
        10–40 °C
        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        220 x 156 x 94  мм

      • Характеристики

        Технологія DECT
        Так
        Енергоощадний розумний екорежим
        Екорежим
        Індикатори появи звуку
        5 світлодіодних індикаторів
        Заспокійливе нічне освітлення
        Так
        Колискові
        Так
        Регулювання гучності та активація звуку
        Так
        Робочий діапазон у приміщенні до
        50 м
        Робочий діапазон на вулиці до
        330 м
        Двосторонній зв’язок
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

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          • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

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