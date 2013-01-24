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Philips Avent

Система контролю за дитиною DECT

SCD510/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Впевненість завдяки надчіткому звуку Впевненість завдяки надчіткому звуку Впевненість завдяки надчіткому звуку
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    Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

    SCD510/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Впевненість завдяки надчіткому звуку

    Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

    Впевненість завдяки надчіткому звуку

    Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

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      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Жодних турбот завдяки технології DECT

      • Надчіткий звук
      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

      До 24 годин роботи без перезаряджання

      До 24 годин роботи без перезаряджання

      Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 24 годин.

      Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

      Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

      Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку

      Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

      Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

      Завдяки діапазону 330 м Ви зможете цілком вільно пересуватися як удома, так і поблизу дому.

      Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

      Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

      Батьківський блок системи контролю за дитиною Philips Avent подасть сигнал у разі низького рівня заряду чи виходу за межі діапазону.

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

      М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

      М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

      Світлодіодні індикатори рівнів шуму

      Світлодіодні індикатори рівнів шуму

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук вимкнено.

      Фіксатор на пояс для зручного використання в режимі "вільні руки"

      Фіксатор на пояс для зручного використання в режимі "вільні руки"

      Фіксатор на поясі забезпечує більшу мобільність удома та поза ним

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Діапазон робочої температури
        10–40  °C
        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        DECT
        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Кількість каналів
        120

      • Зручність

        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикація розрядження батареї
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Регулятор чутливості
        Так

      • Аксесуари

        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        Батареї
        Так
        Фіксатор
        Так
        DFU / посібник користувача
        Так
        Короткий посібник
        Так

      • Потужність

        Час зарядження
        8  год.
        Живлення
        220–240  В
        Живлення
        120 В (США)
        Час роботи від батареї
        24  годин(-и)

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        220 x 156 x 94  мм

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Адаптер змінного/постійного струму
      • Батареї
      • Фіксатор
      • DFU / посібник користувача
      • Короткий посібник

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