Відповідна температура, повний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відповідна температура, повний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
Відповідна температура, повний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відповідна температура, повний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Завдяки діапазону 330 м, кліпсі на пояс і шнурочку для носіння на шиї Ви зможете цілком вільно пересуватися як удома, так і поблизу дому.
Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 24 годин.
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено: вібруючий звуковий сигнал повідомить про те, що досягнуто налаштованого рівня звуку.
Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку
Батьківський блок системи контролю за дитиною Philips Avent подасть сигнал у разі низького рівня заряду чи виходу за межі діапазону.
Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечко, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою теплого м’якого нічного освітлення. Його можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США). Лагідна колискова як ніщо інше допоможе заспокоїти неспокійну дитину. Ви можете з будь-якої точки в домі обрати одну з 5 заспокійливих мелодій, яка швидко і без зусиль приспить дитину. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).
Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як дорослі, тож незначні зміни температури можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний електронний датчик температури негайно повідомить через цифровий дисплей на батьківському блоці, якщо в дитячій кімнаті стане надто тепло або холодно.
Технічні характеристики
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Потужність
Логістичні дані
Етапи розвитку