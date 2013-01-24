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Philips Avent

Система контролю за дитиною DECT

SCD520/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Відповідна температура, повний комфорт Відповідна температура, повний комфорт Відповідна температура, повний комфорт
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    Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

    SCD520/00
    Загальна оцінка / 5

    Відповідна температура, повний комфорт

    Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

    Відповідна температура, повний комфорт

    Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

    Відповідна температура, повний комфорт

    Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

    Відповідна температура, повний комфорт

    Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

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    See all baby-monitors

      Відповідна температура, повний комфорт

      Жодних турбот завдяки технології DECT

      • Попередження про температуру
      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

      Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

      Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

      Завдяки діапазону 330 м, кліпсі на пояс і шнурочку для носіння на шиї Ви зможете цілком вільно пересуватися як удома, так і поблизу дому.

      До 24 годин роботи без перезаряджання

      До 24 годин роботи без перезаряджання

      Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 24 годин.

      Світлодіодні індикатори рівнів шуму

      Світлодіодні індикатори рівнів шуму

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено: вібруючий звуковий сигнал повідомить про те, що досягнуто налаштованого рівня звуку.

      Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

      Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

      Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку

      Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

      Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

      Батьківський блок системи контролю за дитиною Philips Avent подасть сигнал у разі низького рівня заряду чи виходу за межі діапазону.

      Нічне освітлення та колискові з дистанційним керуванням

      Нічне освітлення та колискові з дистанційним керуванням

      Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечко, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою теплого м’якого нічного освітлення. Його можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США). Лагідна колискова як ніщо інше допоможе заспокоїти неспокійну дитину. Ви можете з будь-якої точки в домі обрати одну з 5 заспокійливих мелодій, яка швидко і без зусиль приспить дитину. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

      Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

      Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як дорослі, тож незначні зміни температури можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний електронний датчик температури негайно повідомить через цифровий дисплей на батьківському блоці, якщо в дитячій кімнаті стане надто тепло або холодно.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Діапазон робочої температури
        10–40  °C
        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        DECT
        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Кількість каналів
        120

      • Зручність

        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Індикація розрядження батареї
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Регулятор чутливості
        Так

      • Аксесуари

        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        Батареї
        Так
        Фіксатор
        Так
        DFU / посібник користувача
        Так
        Короткий посібник
        Так
        Зарядна платформа для батьківського блока
        Так
        Шнурочок для носіння на шиї
        Так

      • Потужність

        Час зарядження
        8  год.
        Живлення
        220–240  В
        Живлення
        120 В (США)
        Час роботи від батареї
        24  годин(-и)

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        220 x 156 x 94  мм

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

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          • Цей виріб доступний у США та Канаді лише з налаштуваннями в одиницях Фаренгейта.

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