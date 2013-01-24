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Здоровий клімат, абсолютний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровий клімат, абсолютний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.
Здоровий клімат, абсолютний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровий клімат, абсолютний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.
Система контролю за дитиною DECT
Ціна магазину Philips
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Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 24 годин.
Датчик температури і вологості дозволяє контролювати повітря у кімнаті дитини. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як дорослий, тож незначні зміни температури, надмірно висока чи низька вологість можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний комбінований датчик температури та вологості негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті. Повністю контролюйте клімат у кімнаті дитини.
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено: вібруючий звуковий сигнал повідомить про те, що досягнуто налаштованого рівня звуку.
Завдяки робочому діапазону 330 м, кліпсі на пояс і шнурочку для носіння на шиї Ви будете цілком вільними та пересуватися як удома, так і поблизу дому. Універсальна дорожня сумка захистить систему контролю за дитиною, коли Ви не вдома.
Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку
Батьківський блок системи контролю за дитиною Philips Avent подасть сигнал у разі низького рівня заряду чи виходу за межі діапазону.
Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечко, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою теплого м’якого нічного освітлення, яке можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США). Лагідна колискова як ніщо інше допоможе заспокоїти неспокійну дитину. Ви можете з будь-якої точки в домі обрати одну з 5 заспокійливих мелодій, яка швидко і без зусиль приспить дитину. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США).
Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Технічні характеристики
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Потужність
Логістичні дані
Етапи розвитку