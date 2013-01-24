Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Система контролю за дитиною DECT

    SCD530/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Здоровий клімат, абсолютний комфорт Здоровий клімат, абсолютний комфорт Здоровий клімат, абсолютний комфорт
      -{discount-value}

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      SCD530/00
      Загальна оцінка / 5

      Здоровий клімат, абсолютний комфорт

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Здоровий клімат, абсолютний комфорт

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.

      Здоровий клімат, абсолютний комфорт

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Здоровий клімат, абсолютний комфорт

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. baby-monitors

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Система контролю за дитиною DECT

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Здоровий клімат, абсолютний комфорт

        Жодних турбот завдяки технології DECT

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

        Впевненість завдяки надчіткому звуку

        Впевненість завдяки надчіткому звуку

        Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

        До 24 годин роботи без перезаряджання

        До 24 годин роботи без перезаряджання

        Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 24 годин.

        Спостерігайте за рівнем температури та вологості в дитячій кімнаті

        Спостерігайте за рівнем температури та вологості в дитячій кімнаті

        Датчик температури і вологості дозволяє контролювати повітря у кімнаті дитини. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як дорослий, тож незначні зміни температури, надмірно висока чи низька вологість можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний комбінований датчик температури та вологості негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті. Повністю контролюйте клімат у кімнаті дитини.

        Світлодіодні індикатори рівнів шуму

        Світлодіодні індикатори рівнів шуму

        Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено: вібруючий звуковий сигнал повідомить про те, що досягнуто налаштованого рівня звуку.

        Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

        Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

        Завдяки робочому діапазону 330 м, кліпсі на пояс і шнурочку для носіння на шиї Ви будете цілком вільними та пересуватися як удома, так і поблизу дому. Універсальна дорожня сумка захистить систему контролю за дитиною, коли Ви не вдома.

        Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

        Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

        Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку

        Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

        Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

        Батьківський блок системи контролю за дитиною Philips Avent подасть сигнал у разі низького рівня заряду чи виходу за межі діапазону.

        Нічне освітлення та колискові з дистанційним керуванням

        Нічне освітлення та колискові з дистанційним керуванням

        Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечко, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою теплого м’якого нічного освітлення, яке можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США). Лагідна колискова як ніщо інше допоможе заспокоїти неспокійну дитину. Ви можете з будь-якої точки в домі обрати одну з 5 заспокійливих мелодій, яка швидко і без зусиль приспить дитину. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США).

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Діапазон робочої температури
          10–40  °C
          Діапазон температури зберігання
          10–40  °C

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частотний діапазон
          DECT
          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Кількість каналів
          120

        • Зручність

          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Регулятор гучності
          Так
          Попередження з вібруванням
          Так
          Регулятор чутливості
          Так

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Так
          Батареї
          Так
          DFU / посібник користувача
          Так
          Короткий посібник
          Так
          Зарядна платформа для батьківського блока
          Так
          Фіксатор на пояс, шнурочок на шию та дорожня сумка
          Так

        • Потужність

          Час зарядження
          3  год.
          Живлення
          220–240  В
          Живлення
          120 В (США)
          Час роботи від батареї
          24  годин(-и)

        • Логістичні дані

          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          305 x 135 x 187  мм

        • Етапи розвитку

          Етапи
          • Вагітність
          • 0–6 місяців

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Цей виріб доступний у США та Канаді лише з налаштуваннями в одиницях Фаренгейта.

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips