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Philips Avent

Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

SCD560/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною
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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    SCD560/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

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      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Додаткова підтримка для Вас і Вашої дитини

      • Абсолютний приватний зв’язок
      • Нічник і колискові
      • Двосторонній зв’язок
      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

      Енергоощадний розумний екорежим

      Енергоощадний розумний екорежим

      Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

      Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

      Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

      Датчик температури з налаштованим попередженням дає змогу контролювати клімат у дитячій кімнаті. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як Ви, тож незначні зміни температури можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний датчик температури негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті.

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.

      Батьківський блок можна заряджати

      Батьківський блок можна заряджати

      Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.

      Вражаючий час роботи до 18 год.

      Вражаючий час роботи до 18 год.

      Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 18 годин.

      Заспокійливий нічник і колискові для заспокоєння дитини

      Заспокійливий нічник і колискові для заспокоєння дитини

      Ніщо так не заспокоїть схвильовану дитину як лагідна колискова та тепле спокійне світло. Ви можете, перебуваючи в будь-якій кімнаті будинку, вибрати одну з 5 заспокійливих мелодій та ввімкнути нічник, які допоможуть дитини швидше заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Час роботи від батарей (год.)
        18 годин
        Живлення
        • 120 В (США)
        • 220–240 В
        Час зарядження
        10  год.

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        DECT
        Автоматичний вибір каналу
        Так

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Регулятор чутливості
        Так

      • Технічні характеристики

        Робоча температура °C
        10–40 °C
        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        220 x 156 x 94  мм

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

      • Характеристики

        Технологія DECT
        Так
        Енергоощадний розумний екорежим
        • Екорежим
        • Так
        Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
        Так
        Заспокійливе нічне освітлення
        Так
        Двосторонній зв’язок
        Так
        Заспокійливі колискові
        Так
        РК-екран
        Так
        Індикатори появи звуку
        3 світлодіодні індикатори
        Датчик температури
        Так
        Робочий діапазон у приміщенні до
        50 м
        Робочий діапазон на вулиці до
        330 м

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          • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

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