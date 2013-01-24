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Philips Avent

Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

SCD580/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною
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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    SCD580/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наша система контролю за дитиною Philips Avent SCD580/00 пропонує повний комфорт і впевненість для Вас і Вашої дитини. Забезпечує найбільш надійний зв’язок у поєднанні з різноманітними заспокійливим ефектами. Вашій дитині сподобається нічний проектор! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наша система контролю за дитиною Philips Avent SCD580/00 пропонує повний комфорт і впевненість для Вас і Вашої дитини. Забезпечує найбільш надійний зв’язок у поєднанні з різноманітними заспокійливим ефектами. Вашій дитині сподобається нічний проектор! Переглянути усі переваги

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      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Впевненість і добре самопочуття для Вас та Вашої дитини

      • Абсолютний приватний зв’язок
      • Нічник-проектор із зірками
      • Двосторонній зв’язок і колискові MP3
      • Попередження з вібруванням
      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

      Енергоощадний розумний екорежим

      Енергоощадний розумний екорежим

      Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.

      Вражаючий час роботи до 18 год.

      Вражаючий час роботи до 18 год.

      Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 18 годин.

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      Заспокойте свою дитину за допомогою нічника-проектора із зірками

      Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою нічника-проектора з зірками, який можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

      Нічник + можливість під’єднання MP3-програвача

      Лагідно заспокойте свою дитину за допомогою самостійно обраної композиції та теплого спокійного світла з нічника. Завдяки можливості під’єднання MP3-програвача Ви зможете відтворити вибрані пісні. Ваша особиста музика в дитячій кімнаті допоможе дитині швидко заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

      Спостерігайте за рівнем температури та вологості в дитячій кімнаті

      Датчик температури і вологості дозволяє контролювати повітря у кімнаті дитини. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як дорослий, тож незначні зміни температури, надмірно висока чи низька вологість можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний комбінований датчик температури та вологості негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті. Повністю контролюйте клімат у кімнаті дитини.

      Попередження з вібруванням

      Налаштуйте попередження на власний розсуд у вигляді безшумного та ненав’язливого вібрування батьківського блока.

      Режим миттєвого приглушення освітлення для спокою вночі

      Натисніть кнопку нічного режиму зі слабким освітленням, щоб увімкнути спокійний нічний режим. У цьому режимі інтенсивність освітлення, яскравість дисплею та гучність попереджень буде зменшено. Натисніть кнопку нічного режиму знову, щоб повернутися до звичайного режиму роботи.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Час роботи від батарей (год.)
        18 годин
        Живлення
        • 120 В (США)
        • 220–240 В
        Час зарядження
        10  год.

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        DECT
        Автоматичний вибір каналу
        Так

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Регулятор чутливості
        Так

      • Технічні характеристики

        Робоча температура °C
        10–40 °C
        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        220 x 156 x 94  мм

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

      • Характеристики

        Технологія DECT
        Так
        Енергоощадний розумний екорежим
        • Екорежим
        • Так
        Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
        Так
        Індикатори появи звуку
        5 світлодіодних індикаторів
        Заспокійливе нічне освітлення
        Так
        Двосторонній зв’язок
        Так
        Заспокійливі колискові
        Так
        РК-екран
        Так
        Датчик температури/вологості
        Так
        Зарядна станція
        Так
        Режим спокійної ночі та попередження з вібруванням
        Так
        Нічник-проектор із зірками
        Так
        Робочий діапазон у приміщенні до
        50 м
        Робочий діапазон на вулиці до
        330 м

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          • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

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