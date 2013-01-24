Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша система контролю за дитиною Philips Avent SCD580/00 пропонує повний комфорт і впевненість для Вас і Вашої дитини. Забезпечує найбільш надійний зв’язок у поєднанні з різноманітними заспокійливим ефектами. Вашій дитині сподобається нічний проектор! Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша система контролю за дитиною Philips Avent SCD580/00 пропонує повний комфорт і впевненість для Вас і Вашої дитини. Забезпечує найбільш надійний зв’язок у поєднанні з різноманітними заспокійливим ефектами. Вашій дитині сподобається нічний проектор! Переглянути усі переваги
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.
Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.
Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.
Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 18 годин.
Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою нічника-проектора з зірками, який можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).
Лагідно заспокойте свою дитину за допомогою самостійно обраної композиції та теплого спокійного світла з нічника. Завдяки можливості під’єднання MP3-програвача Ви зможете відтворити вибрані пісні. Ваша особиста музика в дитячій кімнаті допоможе дитині швидко заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).
Датчик температури і вологості дозволяє контролювати повітря у кімнаті дитини. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як дорослий, тож незначні зміни температури, надмірно висока чи низька вологість можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний комбінований датчик температури та вологості негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті. Повністю контролюйте клімат у кімнаті дитини.
Налаштуйте попередження на власний розсуд у вигляді безшумного та ненав’язливого вібрування батьківського блока.
Натисніть кнопку нічного режиму зі слабким освітленням, щоб увімкнути спокійний нічний режим. У цьому режимі інтенсивність освітлення, яскравість дисплею та гучність попереджень буде зменшено. Натисніть кнопку нічного режиму знову, щоб повернутися до звичайного режиму роботи.
Потужність
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Технічні характеристики
Логістичні дані
Етапи розвитку
Характеристики