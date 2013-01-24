Найбільш портативний зв’язок із дитиною
Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найбільш портативний зв’язок із дитиною
Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги
Залишайтеся на зв’язку з дитиною в будинку завдяки діапазону 150 м
Залишайтеся на зв’язку з дитиною вдень і вночі. Повноцінне кольорове зображення вдень та інфрачервоне чорно-біле вночі.
Чуйте свою дитину і більш нічого. Ваша система одночасно перемикається на один із 120 каналів, щоб запобігти будь-яким перешкодам для зв’язку.
Екран автоматично вмикається в разі виявлення шуму в дитячій кімнаті. Регулятор гучності та яскравості дає змогу добре бачити дитину.
Передбачено все. Якщо у Вас буде більше, ніж одна камера, Ви зможете спостерігати за пересуванням дитини з кімнати в кімнату. Можна використовувати до чотирьох камер SCD609.
Перевіряйте з’єднання системи. Зелений індикатор свідчить, що з’єднання встановлено, блимання червоного індикатора повідомляє про розірвання зв’язку.
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.
Ви будете добре бачити свою дитину. Встановіть систему на стіні за допомогою простого настінного кріплення.
Уважно спостерігайте за тим, що робить Ваша дитина, завдяки функції оптичного панорамування та масштабування.
Характеристики
Аксесуари
Зручність
Етапи розвитку
Потужність
Тюнер/Прийом/Передача