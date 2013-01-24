Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Цифрова система відеоконтролю за дитиною

SCD610/00
Avent
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною Найбільш портативний зв’язок із дитиною Найбільш портативний зв’язок із дитиною
    -{discount-value}

    Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

    SCD610/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найбільш портативний зв’язок із дитиною

    Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 4,399.00грн
    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

    Найбільш портативний зв’язок із дитиною

    Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all baby-monitors

      Найбільш портативний зв’язок із дитиною

      Денне та нічне бачення – у всьому будинку

      • Сумісність із 4 камерами
      Робочий діапазон: 150 м

      Робочий діапазон: 150 м

      Залишайтеся на зв’язку з дитиною в будинку завдяки діапазону 150 м

      РК-екран із діагоналлю 2,4 дюйма з денним і нічним баченням

      РК-екран із діагоналлю 2,4 дюйма з денним і нічним баченням

      Залишайтеся на зв’язку з дитиною вдень і вночі. Повноцінне кольорове зображення вдень та інфрачервоне чорно-біле вночі.

      Автоматичний вибір каналу

      Автоматичний вибір каналу

      Чуйте свою дитину і більш нічого. Ваша система одночасно перемикається на один із 120 каналів, щоб запобігти будь-яким перешкодам для зв’язку.

      Автоматична активація екрана

      Автоматична активація екрана

      Екран автоматично вмикається в разі виявлення шуму в дитячій кімнаті. Регулятор гучності та яскравості дає змогу добре бачити дитину.

      Можливість використання чотирьох камер

      Можливість використання чотирьох камер

      Передбачено все. Якщо у Вас буде більше, ніж одна камера, Ви зможете спостерігати за пересуванням дитини з кімнати в кімнату. Можна використовувати до чотирьох камер SCD609.

      Індикатори з’єднання та низького заряду

      Індикатори з’єднання та низького заряду

      Перевіряйте з’єднання системи. Зелений індикатор свідчить, що з’єднання встановлено, блимання червоного індикатора повідомляє про розірвання зв’язку.

      Індикатори рівня звуку

      Індикатори рівня звуку

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

      Камера, яку можна встановити на стіні

      Камера, яку можна встановити на стіні

      Ви будете добре бачити свою дитину. Встановіть систему на стіні за допомогою простого настінного кріплення.

      Масштабування і панорамування

      Масштабування і панорамування

      Уважно спостерігайте за тим, що робить Ваша дитина, завдяки функції оптичного панорамування та масштабування.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Цифрова відеотехнологія
        Так
        РК-екран для відео
        2,4 дюйма, кольоровий
        Робочий діапазон до
        150 метрів
        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Чудовий чіткий звук
        Так
        Приватний зв’язок
        Так
        Використання впродовж ночі без потреби заряджання
        Так
        Індикація і попередження про низький заряд
        Так
        Індикація і попередження про з’єднання
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Вимкнення і регулювання гучності
        Так
        Стиль меню
        Телетекст
        Кількість мов
        2
        Екран із активацією голосом
        Так
        Автоматичне нічне бачення для контролю
        Так
        Регулятор яскравості
        Так
        Під’єднання більше однієї камери
        4 камери
        Регульована чутливість звуку
        Так
        Цифрове масштабування
        Так
        Функція панорамування
        Так
        Портативний батьківський блок
        Так
        Батьківський блок можна заряджати
        Так
        Фіксатор на пояс
        Так
        Шнурочок для носіння на шиї
        Так

      • Аксесуари

        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        Короткий посібник
        Так
        Посібник користувача
        Так

      • Зручність

        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Індикація розрядження батареї
        Так
        Індикація увімкнення живлення
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Можливість монтування на стіні
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

      • Потужність

        Живлення
        220–240  В
        Живлення
        120 В (США)

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Частотний діапазон
        2,4 ГГц

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись