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    Philips Avent

    Дитяча пляшечка Natural

    SCF039/17
    Avent
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    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
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      Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

      SCF039/17
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Дитяча пляшечка Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легко поєднувати з годуванням грудьми

        Природне захоплення

        • 1 пляшечка
        • 60 мл
        • Соска для першого годування
        • 0 міс.
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

        Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

        Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

        Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

        Менша пляшечка на 60 мл створена для годування новонароджених

        Пляшечка меншого розміру допоможе забезпечити маленький животик дитини відповідною кількістю їжі.

        Соска з повільнішим потоком

        Менший отвір забезпечує більш контрольовану інтенсивність потоку для дітей, які п’ють повільніше.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко

        • Етапи розвитку

          Етапи
          0–6 місяців

        • Простота у користуванні

          Використання пляшечки
          • Легко збирати
          • Легко мити
          • Легко тримати

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Вдосконалена антиколькова система
          Захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          • Природне захоплення
          Соска
          Ультрам’яка і гнучка соска, унікальні зручні пелюстки

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA*
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка
          1  шт.

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
            • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

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