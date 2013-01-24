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Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
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Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Соска Natural
Ціна магазину Philips
Усього:
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.
Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.
Матеріал
У комплекті:
Етапи розвитку
Функції