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    Philips Avent

    Соска Natural

    SCF043/27
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
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      Philips Avent Соска Natural

      SCF043/27
      Загальна оцінка / 5

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Соска Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легко поєднувати з годуванням грудьми

        Надзвичайно м’яка та гнучка соска

        • 2 шт.
        • Середній потік
        • від 3 міс.
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

        Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

        Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

        Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.

        Технічні характеристики

        • Матеріал

          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*

        • У комплекті:

          Ультрам’яка соска з середнім потоком
          2  шт.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          від 3 міс.

        • Функції

          Захоплення
          • Природне захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          Соска
          Унікальні зручні пелюстки, ультрам’яка і гнучка соска
          Антикольковий клапан
          Так

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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