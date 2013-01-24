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    Philips Avent

    Соска Natural

    SCF046/27
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
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      Philips Avent Соска Natural

      SCF046/27
      Загальна оцінка / 5

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Соска Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легко поєднувати з годуванням грудьми

        Природне захоплення

        • 2 шт.
        • Для густої їжі
        • від 6 міс.
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

        Гнучка, ребриста конструкція соски, що не злипається

        Гнучка, ребриста конструкція соски, що не злипається

        Пелюстки та ребра всередині соски забезпечують гнучкість без злипання для безперервного годування.

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.

        М’який силікон для задоволення потреб дитини

        М’яка та стійка до прогризання соска створена для потреб дитини.

        Технічні характеристики

        • Матеріал

          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*

        • У комплекті:

          М’яка соска для густої їжі
          2  шт.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          від 6 міс.

        • Функції

          Захоплення
          • Природне захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          Антикольковий клапан
          Так
          Соска
          Унікальні зручні пелюстки, м’яка і гнучка соска

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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