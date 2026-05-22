КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати

Більше не доступний

Philips Avent ultra airпустушка

SCF080/11

4.9
| (651) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
Заспокоєння з комфортом. Пустушка Philips Avent ultra air має дуже великі отвори для забезпечення сухості шкіри дитини. Доступна в різних кольорах і дизайнах.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Надзвичайно великі отвори для комфортного заспокоєння

Дозволяє шкірі вашого малюка дихати

  • Дозволяє шкірі малюка дихати, завдяки отворам

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

  • 0–6 міс.

Дозволяє дихати шкірі малюка

Дозволяє дихати шкірі малюка

Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.

Подобається малюкам з усього світу*

Подобається малюкам з усього світу*

Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra soft і ultra air, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

651

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

22/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарні пустушки

Дуже швидка відправка, усе добре запаковано, малюк задоволений пустушками, бере лише їх.

Плюси

Гарна якість

Мінуси

Недоліків не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт

Date of Use 2026-05-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт

Date of Use 2026-05-01

09/04/2025

Україна

Україна

Колір, якість

Давно хотіли пустушки з нейтральним кольором, без якоїсь гендерної прив'язки. Так як користувалися з народження Авентом, то почали шукати саме в цього бренду. І на нашу радість знайшли саме те, що хотіли! Пустушки, як і зазвичай, гарної якості, з боксиком для стерилізації і саме в такому "інстаграмному" кольрі, як ми і хотіли. Однозначно рекомендую! В живу вони ще красивіші! Спеціально для сучасних мам))

Плюси

Колір, якість

Мінуси

Не виявили

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

04/04/2025

Україна

Україна

Найкращий вибір

Дуже стильні, нейтральні по дизайну.Це наша любов! Дитина без вагань вподобала пустушку. Носогубник з отворами гарно пропускає повітря, щоб не було подразнення. Соска ортодонтична правильно формує прикус. Дуже зручно , що є контейнер для зберігання і стерилізації.

Плюси

Пропускає повітря,ортодонтична

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.

      2. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні