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  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка
  • Легка дихаюча пустушка

Більше не доступний

Philips AventПустушка ultra air

SCF080/12

4.9
| (651) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і модних форм.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Збільшені отвори для повітря дозволяють шкірі дитини дихати

Легка дихаюча пустушка

  • Дозволяє шкірі малюка дихати, завдяки отворам

  • 6–18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Дозволяє шкірі дихати

Дозволяє шкірі дихати

Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.

Модні кольори та форми

Модні кольори та форми

Колекція ultra air завжди в моді. Її яскраві та кольорові форми дозволяють вам і вашій дитині веселитися, випробовуючи нові стилі.

Ідеальна текстура для почуття комфорту

Ідеальна текстура для почуття комфорту

Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

651

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

22/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарні пустушки

Дуже швидка відправка, усе добре запаковано, малюк задоволений пустушками, бере лише їх.

Плюси

Гарна якість

Мінуси

Недоліків не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт

Date of Use 2026-05-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт

Date of Use 2026-05-01

09/04/2025

Україна

Україна

Колір, якість

Давно хотіли пустушки з нейтральним кольором, без якоїсь гендерної прив'язки. Так як користувалися з народження Авентом, то почали шукати саме в цього бренду. І на нашу радість знайшли саме те, що хотіли! Пустушки, як і зазвичай, гарної якості, з боксиком для стерилізації і саме в такому "інстаграмному" кольрі, як ми і хотіли. Однозначно рекомендую! В живу вони ще красивіші! Спеціально для сучасних мам))

Плюси

Колір, якість

Мінуси

Не виявили

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

04/04/2025

Україна

Україна

Найкращий вибір

Дуже стильні, нейтральні по дизайну.Це наша любов! Дитина без вагань вподобала пустушку. Носогубник з отворами гарно пропускає повітря, щоб не було подразнення. Соска ортодонтична правильно формує прикус. Дуже зручно , що є контейнер для зберігання і стерилізації.

Плюси

Пропускає повітря,ортодонтична

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air для дітей віком 0–6 міс. та 6–18 міс.

      2. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      3. Бренд пустушок №1 у цілому світі