Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
Для легкого виймання пустушки Philips Avent у будь-який час
Пласкі симетричні краплеподібні соски Philips Avent враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.
Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож більш вірогідно, що малюк її прийме. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.
Для забезпечення гігієнічності стерильних сосок
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку