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Philips Avent

Дозатор сухого молока

SCF135/06
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Ідеально підходить для подорожей Ідеально підходить для подорожей Ідеально підходить для подорожей
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    Philips Avent Дозатор сухого молока

    SCF135/06
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ідеально підходить для подорожей

    У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Дозатор сухого молока

    Ідеально підходить для подорожей

    У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги

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      Ідеально підходить для подорожей

      Без вмісту BPA

      • 3 порції
      Знімна внутрішня частина

      Знімна внутрішня частина

      Внутрішню частину можна зняти та перетворити дозатор у зручний контейнер для перекусів

      Вміщає достатньо порошкоподібної молочної суміші для трьох порцій по 260 мл

      Вміщає достатньо порошкоподібної молочної суміші для трьох порцій по 260 мл

      Дозатор сухого молока Philips Avent вміщає 3 попередньо відміряні порції молочної суміші – ідеально підходить для подорожей

      Увесь дозатор можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині

      Для швидкого та легкого очищення усі частини можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Дозатор сухого молока
        1  шт.

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 0–6 місяців

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