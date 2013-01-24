Ідеально підходить для подорожей
У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеально підходить для подорожей
У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги
Внутрішню частину можна зняти та перетворити дозатор у зручний контейнер для перекусів
Дозатор сухого молока Philips Avent вміщає 3 попередньо відміряні порції молочної суміші – ідеально підходить для подорожей
Для швидкого та легкого очищення усі частини можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині
У комплекті:
Матеріал
Етапи розвитку