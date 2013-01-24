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Philips Avent

Ущільнюючі диски до пляшечки для годування

SCF143/06
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Зручно зберігати молоко та їжу Зручно зберігати молоко та їжу Зручно зберігати молоко та їжу
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    Philips Avent Ущільнюючі диски до пляшечки для годування

    SCF143/06
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    Зручно зберігати молоко та їжу

    Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Зручно зберігати молоко та їжу

    Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги

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      Ідеальне рішення для заморожування грудного молока

      Ідеальне рішення для заморожування грудного молока

      Ущільнюючий диск дає змогу зберігати або заморожувати цінне грудне молоко без витікання. Пам’ятайте, що для запобігання витіканню ущільнюючий диск слід використовувати разом із кільцем адаптера Philips Avent.

      Записуйте дату на диску для зберігання

      Записуйте дату на диску для зберігання

      На ущільнюючому диску можна записувати дату зціджування або заморожування. Легко впорядковуйте запаси грудного молока чи дитячої їжі.

      Ущільнюючі диски Philips Avent не містять ВРА

      Ущільнюючі диски Philips Avent не містять ВРА

      Ущільнюючі диски Philips Avent виготовлено з поліпропілену та термопластичного еластомера – матеріалів без вмісту ВРА.

      6 ущільнюючих дисків для зберігання грудного молока чи їжі

      Легке зберігання молока та їжі в пляшечці Philips Avent: просто закрийте пляшечку ущільнюючим диском.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • Матеріал

        Термопластичний еластомер
        Так
        Без вмісту BPA*
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Простота у користуванні
        • Записуйте дату на диску
        • Без витікання
        Легко зберігати
        Зберігайте/заморожуйте молоко та їжу

      • У комплекті:

        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        6  шт.

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