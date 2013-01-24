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Philips Avent

Щітка для миття пляшечок і сосок

SCF145/06
Avent
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
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    Philips Avent Щітка для миття пляшечок і сосок

    SCF145/06
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей

    Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Щітка для миття пляшечок і сосок

    Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей

    Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги

    Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей

    Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Щітка для миття пляшечок і сосок

    Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей

    Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги

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      Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

      Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

      Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.

      Ця щітка для миття пляшечок і сосок не містить BPA*

      Ця щітка для миття пляшечок і сосок не містить BPA*

      Цю щітку для миття пляшечок і сосок повністю виготовлено з матеріалу без вмісту BPA*

      Унікальний дизайн

      Зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця пляшечок із широким горлечком. Модельований кінець дозволяє чистити соски всередині.

      Надійні щільні щетинки для ретельного чищення

      Надійні щільні щетинки для ретельного чищення усіх пляшечок, сосок та інших виробів для годування

      Жодних подряпин або пошкоджень пляшечок чи сосок

      Жодних подряпин або пошкоджень пляшечок чи сосок завдяки м’яким щільним щетинкам.

      Можна мити в посудомийній машині

      Щітку для миття пляшечок і сосок можна мити в посудомийній машині для легкого чищення.

      Щітку можна підвісити для зручного зберігання

      Щітку можна підвісити для зручного зберігання та висушування

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Щітка для миття пляшечок і сосок
        1  шт.

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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