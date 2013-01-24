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Philips Avent

М’які носики

SCF146/02
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • М’який носик М’який носик М’який носик
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    Philips Avent М’які носики

    SCF146/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    М’який носик

    М’які носики Philips Avent не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent М’які носики

    М’який носик

    М’які носики Philips Avent не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

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      М’який носик

      М’який носик

      Створено для ніжних ясен

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

      Запатентований клапан – пиття без проливання

      Легко пити та чистити

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • У комплекті:

        М’який носик
        2  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 6 місяців

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