М’який носик
М’які носики Philips Avent не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
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М’який носик
М’які носики Philips Avent не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
Створено для ніжних ясен
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Легко пити та чистити
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку