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Philips Avent

Тверді носики

SCF147/82
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Твердий носик Твердий носик Твердий носик
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    Philips Avent Тверді носики

    SCF147/82
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Твердий носик

    Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Тверді носики

    Твердий носик

    Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

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      Твердий носик

      Носик для легкого пиття без проливання

      • Від 12 міс.
      • Екологічність
      • 2 шт. в упаковці

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

      Твердий носик

      Більш міцний і надійний

      Запатентований клапан – пиття без проливання

      Легко пити та чистити

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • У комплекті:

        Твердий носик
        2  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 12 місяців

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