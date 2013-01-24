Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків
Niplette™ допомагає мамам із пласкими або втягнутими сосками годувати грудьми. Цей унікальний та революційний засіб забезпечує просте нехірургічне рішення на тривалий час. Усього за кілька тижнів безперервного носіння сосок вирівняється та залишатиметься прямим. Переглянути усі переваги
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Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків
Niplette™ допомагає мамам із пласкими або втягнутими сосками годувати грудьми. Цей унікальний та революційний засіб забезпечує просте нехірургічне рішення на тривалий час. Усього за кілька тижнів безперервного носіння сосок вирівняється та залишатиметься прямим. Переглянути усі переваги
Втягнуті соски, які спостерігаються у 10% жінок, спричиняють психологічний стрес та ускладнюють грудне вигодовування для матері й дитини. Під час смоктання дитина має витягувати сосок. Якщо цього не відбувається, може допомогти просте, комфортне рішення – Niplette™. Воно забезпечує комфортне грудне вигодовування для жінок із пласкими або втягнутими сосками без хірургічного втручання*. Це прозора форма для сосків з ущільнюючим диском, під’єднаним до клапана та гнізда для помпи.
Однією рукою тримайте чашечку на ареолі соска і втягуйте повітря за допомогою 5-мл помпи для витягування соска. Користувач може керувати всмоктуванням і може тягнути сосок так, як йому зручно. Вийнявши сосок та обережно від’єднавши помпу від клапана, користувач може продовжувати непомітно носити Niplette в бюстгальтері у повсякденному житті. Перше використання максимально заохочується*.
Найкраще користуватися Niplette до вагітності та носити протягом 8 годин на день чи вночі*. Якщо груди не надто чутливі, коректор можна також використовувати протягом перших шести місяців вагітності для забезпечення постійної корекції або після народження дитини протягом кількох хвилин перед кожним годуванням. Коректор Niplette витягуватиме соски, забезпечуючи легке захоплення і сприяючи встановленню грудного вигодовування протягом перших кількох днів. Постійна косметична корекція можлива після грудного вигодовування. У такому разі Niplette можна використовувати час від часу.
Клінічні тестування* Niplette підтвердили довготривалу корекцію пласких або втягнутих сосків, які з’явилися в період статевого дозрівання чи у зв’язку з операцією для зменшення грудей. За відсутності операції на грудях вагітні жінки, які планують грудне вигодовування, успішно перейшли до нього. Зазвичай довготривала корекція досягається між першим та третім місяцями постійного застосування.
Niplette не працюватиме, коли молоко повністю прибуде. Проте, до цього часу дитина має звикнути до захоплення соска.
У комплекті:
Конструкція
Етапи розвитку
Простота у користуванні
Легко мити
Функції
Матеріал