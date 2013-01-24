Рішення для пласких або втягнутих сосків

Втягнуті соски, які спостерігаються у 10% жінок, спричиняють психологічний стрес та ускладнюють грудне вигодовування для матері й дитини. Під час смоктання дитина має витягувати сосок. Якщо цього не відбувається, може допомогти просте, комфортне рішення – Niplette™. Воно забезпечує комфортне грудне вигодовування для жінок із пласкими або втягнутими сосками без хірургічного втручання*. Це прозора форма для сосків з ущільнюючим диском, під’єднаним до клапана та гнізда для помпи.