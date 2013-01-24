Легке чищення у дорожньому контейнері для стерилізації

Перед кожним використанням потрібно чистити накладки для сосків, що займає менше 10 хвилин. Помістіть їх у кип’ячену воду на п’ять хвилин або додатково скористайтеся контейнером для стерилізації. Помістіть обидві добре споліснені накладки для сосків у контейнер і додайте 25 мл води. Потім помістіть накладки для сосків у мікрохвильову піч потужністю 750–1000 Вт на три хвилини. Дайте їм охолонути протягом п’яти хвилин. Після чого відцідіть воду, і накладками можна користуватися. Використовуйте зручний контейнер для стерилізації для транспортування, а також для зберігання накладок для сосків та підтримання їх чистоти.