Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
Накладки для сосків створено, щоб допомогти Вам годувати грудьми, маючи проблеми зі сосками чи їх захопленням. Ультратонкі накладки для сосків у формі метелика дозволяють дитині контактувати з грудьми та допомагають підтримувати зв’язок із мамою під час годування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
Накладки для сосків створено, щоб допомогти Вам годувати грудьми, маючи проблеми зі сосками чи їх захопленням. Ультратонкі накладки для сосків у формі метелика дозволяють дитині контактувати з грудьми та допомагають підтримувати зв’язок із мамою під час годування. Переглянути усі переваги
Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
Накладки для сосків створено, щоб допомогти Вам годувати грудьми, маючи проблеми зі сосками чи їх захопленням. Ультратонкі накладки для сосків у формі метелика дозволяють дитині контактувати з грудьми та допомагають підтримувати зв’язок із мамою під час годування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
Накладки для сосків створено, щоб допомогти Вам годувати грудьми, маючи проблеми зі сосками чи їх захопленням. Ультратонкі накладки для сосків у формі метелика дозволяють дитині контактувати з грудьми та допомагають підтримувати зв’язок із мамою під час годування. Переглянути усі переваги
Наші накладки для сосків у формі метелика створено для контакту "шкіра до шкіри". Завдяки такій формі не лише ніс дитини контактує із грудьми, а й підборіддя, що дозволяє дитині відчувати запах матері й торкатися її шкіри. Просто розмістіть накладку посередині соска, щоб дитина правильно захопила цілу ареолу. Насолоджуйтеся зв’язком із дитиною, захищаючи соски.
Ми створили накладки для сосків, щоб допомогти немовлятам одразу правильно захоплювати сосок, а мамам довше годувати грудьми*. Накладка для сосків, створена для матерів із пласкими та втягнутими сосками і дітей, які погано смокчуть або мають аномалії розвитку ротової порожнини, забезпечує форму соска для захоплення і зберігає виступаюче положення соска під час зупинок годування.
Накладки для сосків створено для забезпечення комфорту та лагіднішого годування для болючих, потрісканих сосків. Вони можуть допомогти зменшити тертя та натягування сосків під час грудного вигодовування, завдяки чому Ви можете комфортно годувати дитину найкращим молоком.
Якщо потрібно контролювати інтенсивність потоку молока матері чи дитина не має достатньо сили, накладки для сосків також є чудовим варіантом. Три отвори на кінці накладки допомагають варіювати інтенсивність потоку грудного молока для дитини у разі надто великої кількості молока. Завдяки цьому дитина може пити з вибраною швидкістю у разі надто інтенсивного відтоку молока.
У наявності накладки двох розмірів для кращого прилягання. Малі накладки підходять для сосків діаметром від 12 мм, а середні – для сосків діаметром до 21 мм. Щоб знайти свій розмір, прийміть зручну позицію і накладіть одне із пробитих кілець на сосок. Поверніть накладку за годинниковою стрілкою і спрямуйте сосок у трубку. Потім натягніть основу накладки навколо ареоли. Якщо між соском та силіконом є 2 мм простору, це правильне прилягання. Порада. Розмір накладки визначається розміром соска, а не ареола. Не впевнені? Зверніться до лікаря.
Перед кожним використанням потрібно чистити накладки для сосків, що займає менше 10 хвилин. Помістіть їх у кип’ячену воду на п’ять хвилин або додатково скористайтеся контейнером для стерилізації. Помістіть обидві добре споліснені накладки для сосків у контейнер і додайте 25 мл води. Потім помістіть накладки для сосків у мікрохвильову піч потужністю 750–1000 Вт на три хвилини. Дайте їм охолонути протягом п’яти хвилин. Після чого відцідіть воду, і накладками можна користуватися. Використовуйте зручний контейнер для стерилізації для транспортування, а також для зберігання накладок для сосків та підтримання їх чистоти.
Ультратонкий, м’який силіконовий матеріал накладки для сосків Philips Avent допомагає нашим рішенням для годування немовлят без проблем переходити та поєднувати грудне годування і годування з пляшечки.
У комплекті:
Конструкція
Матеріал