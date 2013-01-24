Комфорт і впевненість
Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфорт і впевненість
Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги
Комфорт і впевненість
Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфорт і впевненість
Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги
Шовковиста, м’яка поверхня та дихаючі, природні матеріали. Дерматологічно протестовано.
Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.
Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.
Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent повторюють форму грудей, завдяки чому їх не видно під одягом.
1. Надзвичайно ніжний верхній шар із заглибиною для соска забезпечує постійну сухість грудей. 2. Ультрапоглинаючий м’який шар для додаткового комфорту. 3. Ультрапоглинаючі серцевини всмоктують вологу і запобігають протіканню. 4. Зовнішній шар, що "дихає", допомагає запобігти болю в сосках. Нековзке покриття із клейкою стрічкою утримує вкладиш на місці.
Країна виготовлення
Матеріал
У комплекті:
Конструкція
Етапи розвитку
Функції
Максимальний комфорт
Шовковисті та м’які