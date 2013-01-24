Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Avent

Комфортні вкладиші в бюстгальтер

SCF154/24
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Комфорт і впевненість Комфорт і впевненість Комфорт і впевненість
    -{discount-value}

    Avent Комфортні вкладиші в бюстгальтер

    SCF154/24
    Загальна оцінка / 5

    Комфорт і впевненість

    Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Avent Комфортні вкладиші в бюстгальтер

    Комфорт і впевненість

    Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги

    Комфорт і впевненість

    Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Avent Комфортні вкладиші в бюстгальтер

    Комфорт і впевненість

    Вкладиші в бюстгальтер із унікальною чотиришаровою будовою для максимального поглинання, комфорту і відчуття сухості. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all breast-feeding
      • -{discount-value}

      Комфорт і впевненість

      Вкладиші в бюстгальтер Avent для максимальної сухості

      • Одноразові вкладиші, 24 шт.
      Шовковисті та м’які

      Шовковисті та м’які

      Шовковиста, м’яка поверхня та дихаючі, природні матеріали. Дерматологічно протестовано.

      Нековзкі, із клейкими стрічками

      Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.

      Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

      Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

      Гігієнічні

      Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.

      Ніжні, із продуманою формою

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent повторюють форму грудей, завдяки чому їх не видно під одягом.

      Унікальна чотиришарова будова для максимальної сухості

      1. Надзвичайно ніжний верхній шар із заглибиною для соска забезпечує постійну сухість грудей. 2. Ультрапоглинаючий м’який шар для додаткового комфорту. 3. Ультрапоглинаючі серцевини всмоктують вологу і запобігають протіканню. 4. Зовнішній шар, що "дихає", допомагає запобігти болю в сосках. Нековзке покриття із клейкою стрічкою утримує вкладиш на місці.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Швейцарія
        Так

      • Матеріал

        Вкладиші в бюстгальтер
        • Дерматологічно протестовано
        • Природні матеріали

      • У комплекті:

        Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        24  шт.

      • Конструкція

        Непомітна форма, що повторює контури грудей
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Надзвичайно сухі
        • Багатошарові
        • Односторонній захисний шар

      • Максимальний комфорт

        Нековзкі
        Клейка стрічка

      • Шовковисті та м’які

        Шовковистий та м’який верхній шар
        • Дихаючий природний матеріал
        • Дерматологічно протестовано

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        • -{discount-value}

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          • -{discount-value}

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись