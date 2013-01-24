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Philips Avent

Вкладиші в бюстгальтер

SCF155
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Комфорт і впевненість Комфорт і впевненість Комфорт і впевненість
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    Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

    SCF155
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    Комфорт і впевненість

    Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

    Комфорт і впевненість

    Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги

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      Комфорт і впевненість

      Надзвичайно ніжні та поглинаючі вкладиші в бюстгальтер

      • Можна мити

      Надзвичайно ніжні та поглинаючі

      Підкладки всмоктують вологу зі шкіри та затримують її у водонепроникній прокладці.

      Нековзкі, із клейкими стрічками

      Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.

      Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

      Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

      Гігієнічні

      Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.

      Багаторазові з м’якою матовою бавовняною оболонкою

      М’яка бавовняна оболонка – ніжна до шкіри. Придатна для машинного прання та сушіння.

      Ніжні, із продуманою формою

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent повторюють форму грудей, завдяки чому їх не видно під одягом.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Вкладиші в бюстгальтер, які можна мити
        6  шт.
        Мішечок для прання
        1  шт.

      • Конструкція

        Жіночий вигляд
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Жодного протікання
        Поглинаючі підкладки

      • Максимальний комфорт

        Нековзкі
        Мереживний верхній шар

      • Шовковисті та м’які

        Матова бавовняна оболонка
        Так

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