Комфорт і впевненість
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
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Комфорт і впевненість
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги
Підкладки всмоктують вологу зі шкіри та затримують її у водонепроникній прокладці.
Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.
Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.
Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.
М’яка бавовняна оболонка – ніжна до шкіри. Придатна для машинного прання та сушіння.
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent повторюють форму грудей, завдяки чому їх не видно під одягом.
Країна виготовлення
У комплекті:
Конструкція
Етапи розвитку
Функції
Максимальний комфорт
Шовковисті та м’які