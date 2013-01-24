Допомагають годувати грудьми довший час
Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги
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Допомагають годувати грудьми довший час
Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги
Захисні накладки для сосків Philips Avent призначено для використання лише в разі подразнених чи потрісканих сосків; їх слід застосовувати за порадою медичного працівника.
Дитина може легко захопити сосок через накладку і створити вакуум.
Захисні накладки для сосків Philips Avent виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку.
Малюк і надалі відчуватиме Вашу шкіру на дотик та запах, а також продовжуватиме стимулювати притік молока під час смоктання, а коли соски загояться, із легкістю повернеться до Ваших грудей.
Країна виготовлення
У комплекті:
Вага та розміри
Етапи розвитку
Конструкція
Простота у користуванні
Функції
Матеріал