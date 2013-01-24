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Philips Avent

Захисна накладка для соска

SCF156/01
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Допомагають годувати грудьми довший час Допомагають годувати грудьми довший час Допомагають годувати грудьми довший час
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    Philips Avent Захисна накладка для соска

    SCF156/01
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    Допомагають годувати грудьми довший час

    Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Захисна накладка для соска

    Допомагають годувати грудьми довший час

    Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

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      Допомагають годувати грудьми довший час

      Догляд за грудьми та захист болючих сосків

      • Середні (21 мм)
      • 2 шт.

      Захист подразнених сосків під час годування грудьми

      Захисні накладки для сосків Philips Avent призначено для використання лише в разі подразнених чи потрісканих сосків; їх слід застосовувати за порадою медичного працівника.

      Дитина легко захоплює сосок

      Дитина може легко захопити сосок через накладку і створити вакуум.

      Виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку

      Захисні накладки для сосків Philips Avent виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку.

      Створені для забезпечення контакту шкіри з дитиною

      Малюк і надалі відчуватиме Вашу шкіру на дотик та запах, а також продовжуватиме стимулювати притік молока під час смоктання, а коли соски загояться, із легкістю повернеться до Ваших грудей.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • У комплекті:

        Стандартна захисна накладка для соска
        2  шт.

      • Вага та розміри

        Діаметр
        21  мм

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Конструкція

        Дозволяє дитині відчувати Вашу шкіру
        Так
        Дозволяє дитині відчувати запах Вашої шкіри
        Так

      • Простота у користуванні

        Лікуйтеся, продовжуючи годувати грудьми
        Так

      • Функції

        Легке захоплення
        Надзвичайно тонкий силікон

      • Матеріал

        Захисна накладка для соска
        • Без вмісту BPA*
        • Силікон

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