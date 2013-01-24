Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Набір зручних накладок на груди

SCF157
Avent
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Комфорт і захист Комфорт і захист Комфорт і захист
    -{discount-value}

    Philips Avent Набір зручних накладок на груди

    SCF157
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Комфорт і захист

    Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Набір зручних накладок на груди

    Комфорт і захист

    Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all breast-feeding

      Комфорт і захист

      Надзвичайно зручні накладки на груди

      • 2 шт.

      Вбирають надлишкове грудне молоко

      Накладки Philips Avent для вбирання грудного молока (без отворів) вбирають надлишкове грудне молоко під час годування чи використання молоковідсмоктувача.

      Захист подразнених сосків

      Накладки, що пропускають повітря, захищають подразнені та потріскані соски та сприяють швидшому загоєнню. Ніжне потискування оболонок допомагає зменшити застій молока. Дірки забезпечують циркуляцію повітря.

      Накладки на груди можна використовувати під час годування грудьми або зціджування

      Накладки на груди можна використовувати під час годування грудьми або зціджування. До них додаються надзвичайно м’які силіконові подушечки-підкладки.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Подушечки-підкладки
        Силікон

      • У комплекті:

        Накладки, що пропускають повітря
        2  шт.
        Накладки для збирання грудного молока, що не пропускають повітря
        2  шт.
        Ультраніжні подушечки-підкладки
        2  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Захист від

        Потріскані соски
        Так
        Подразнені соски
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись