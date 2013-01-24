Комфорт і захист
Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги
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Комфорт і захист
Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги
Накладки Philips Avent для вбирання грудного молока (без отворів) вбирають надлишкове грудне молоко під час годування чи використання молоковідсмоктувача.
Накладки, що пропускають повітря, захищають подразнені та потріскані соски та сприяють швидшому загоєнню. Ніжне потискування оболонок допомагає зменшити застій молока. Дірки забезпечують циркуляцію повітря.
Накладки на груди можна використовувати під час годування грудьми або зціджування. До них додаються надзвичайно м’які силіконові подушечки-підкладки.
Матеріал
У комплекті:
Етапи розвитку
Захист від