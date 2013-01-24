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Philips Avent

Велика масажна насадка

SCF167/01
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Відповідний розмір, максимальна зручність Відповідний розмір, максимальна зручність Відповідний розмір, максимальна зручність
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    Philips Avent Велика масажна насадка

    SCF167/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Відповідний розмір, максимальна зручність

    Ця м’яка масажна насадка має ширшу воронку, спеціально створену для мам із більшими сосками. Її можна використовувати з молоковідсмоктувачами лінійки Philips Avent Comfort. Зображення нижче допоможуть Вам прийняти рішення, чи Вам потрібна більша насадка для молоковідсмоктувача. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Відповідний розмір, максимальна зручність

    Ця м’яка масажна насадка має ширшу воронку, спеціально створену для мам із більшими сосками. Її можна використовувати з молоковідсмоктувачами лінійки Philips Avent Comfort. Зображення нижче допоможуть Вам прийняти рішення, чи Вам потрібна більша насадка для молоковідсмоктувача. Переглянути усі переваги

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      Ширша воронка для комфорту

      Ширша воронка для комфорту

      Можна дізнатися, чи Вам потрібна велика насадка молоковідсмоктувача, перевіривши, чи сосок зручно розміщується у воронці насадки. Якщо сосок торкається або треться об стінки воронки насадки, слід вибрати велику насадку молоковідсмоктувача для комфортнішого зціджування.

      Правильний розмір: сосок зручно розміщений у лійці насадки

      Правильний розмір: сосок зручно розміщений у лійці насадки

      Якщо сосок зручно розміщений у лійці насадки, Ви використовуєте масажну насадку відповідного розміру.

      Виберіть великий розмір: сосок торкається стінок воронки

      Виберіть великий розмір: сосок торкається стінок воронки

      Якщо сосок торкається або треться об стінку воронки насадки, слід вибрати велику насадку молоковідсмоктувача із ширшою воронкою для більш комфортного зціджування.

      Підходить для всіх молоковідсмоктувачів лінійки Natural

      Велика м’яка масажна насадка сумісна з усіма молоковідсмоктувачами Philips Avent Comfort лінійки Natural.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

      • У комплекті:

        Велика насадка
        1  шт.

      • Насадка

        Матеріал
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • Сумісність

        Сумісність із лінійкою Natural
        Так

      • Простота у користуванні

        Насадка
        • Легко мити
        • Можна мити в посудомийній машині

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

      • Функції

        М’яка масажна насадка
        Лагідне стимулювання

      • Замінна деталь

        Підходить для моделей:
        SCF330
        Підходить для моделей:
        SCF332
        Підходить для моделей:
        SCF334

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