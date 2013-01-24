Відповідний розмір, максимальна зручність
Ця м’яка масажна насадка має ширшу воронку, спеціально створену для мам із більшими сосками. Її можна використовувати з молоковідсмоктувачами лінійки Philips Avent Comfort. Зображення нижче допоможуть Вам прийняти рішення, чи Вам потрібна більша насадка для молоковідсмоктувача. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відповідний розмір, максимальна зручність
Ця м’яка масажна насадка має ширшу воронку, спеціально створену для мам із більшими сосками. Її можна використовувати з молоковідсмоктувачами лінійки Philips Avent Comfort. Зображення нижче допоможуть Вам прийняти рішення, чи Вам потрібна більша насадка для молоковідсмоктувача. Переглянути усі переваги
Можна дізнатися, чи Вам потрібна велика насадка молоковідсмоктувача, перевіривши, чи сосок зручно розміщується у воронці насадки. Якщо сосок торкається або треться об стінки воронки насадки, слід вибрати велику насадку молоковідсмоктувача для комфортнішого зціджування.
Якщо сосок зручно розміщений у лійці насадки, Ви використовуєте масажну насадку відповідного розміру.
Якщо сосок торкається або треться об стінку воронки насадки, слід вибрати велику насадку молоковідсмоктувача із ширшою воронкою для більш комфортного зціджування.
Велика м’яка масажна насадка сумісна з усіма молоковідсмоктувачами Philips Avent Comfort лінійки Natural.
Країна виготовлення
Матеріал
У комплекті:
Насадка
Сумісність
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції
Замінна деталь
SCF254/61
SCF254/24