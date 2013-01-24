Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!
Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.
Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.
У комплекті:
Безпека
Гігієна