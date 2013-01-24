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Philips Avent

Пустушка Classic

SCF182/24
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
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    Philips Avent Пустушка Classic

    SCF182/24
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

    Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Пустушка Classic

    Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

    Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги

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      Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

      Пустушка для максимальної зручності. Весела лінійка

      • Для заспокоєння
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

      Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

      Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

      Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

      Захисне кільце-тримач для легкого виймання

      Захисне кільце-тримач для легкого виймання

      Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!

      Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

      Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

      Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пустушка Classic
        2  шт.

      • Безпека

        Захисне кільце-тримач
        Так
        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так

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          • Бренд пустушок №1 у цілому світі
          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
          • Виробник року 2014

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