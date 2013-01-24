Зручні у використанні силіконові соски

Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож більш вірогідно, що малюк її прийме. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.