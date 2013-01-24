Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння
Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння
Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння
Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння
Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
Удосконалена ортодонтична соска з унікальними "крильцями" для максимального зменшення навантаження на ясна та зуби, що ростуть. Крильця розширюють соску, тож тиск, який утворюється під час смоктання, розподіляється рівномірніше, що зменшує тиск на зуби.
Форма соски забезпечує природне положення язика дитини.
Для забезпечення гігієнічності стерильних сосок.
Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож більш вірогідно, що малюк її прийме. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.
Наші пустушки схвалені Міжнародним фондом стоматологічного здоров’я (International Dental Health Foundation). Цей фонд є провідною незалежною благодійною організацією з питань стоматологічного здоров’я, метою діяльності якої є підвищення стандартів стоматологічного здоров’я у всьому світі. Нову прогресивну ортодонтичну соску розроблено спільно з провідним лікарем-ортодонтом Хагеманном.
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Характеристики
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