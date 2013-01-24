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Philips Avent

Вдосконалені ортодонтичні пустушки

SCF184/14
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння
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    Philips Avent Вдосконалені ортодонтичні пустушки

    SCF184/14
    Загальна оцінка / 5

    Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння

    Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Вдосконалені ортодонтичні пустушки

    Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння

    Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

    Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння

    Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Вдосконалені ортодонтичні пустушки

    Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння

    Вдосконалену ортодонтичну соску Philips Avent SCF184/14 розроблено для здорового розвитку ясен та піднебіння. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

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      Створені для здорового розвитку ясен та піднебіння

      Розроблено у співпраці з провідним лікарем-ортодонтом Хагеманном

      • 6–18 міс.
      Унікальні "крильця"

      Унікальні "крильця"

      Удосконалена ортодонтична соска з унікальними "крильцями" для максимального зменшення навантаження на ясна та зуби, що ростуть. Крильця розширюють соску, тож тиск, який утворюється під час смоктання, розподіляється рівномірніше, що зменшує тиск на зуби.

      Соска спеціальної форми

      Соска спеціальної форми

      Форма соски забезпечує природне положення язика дитини.

      Гігієнічна кришечка із защіпкою

      Гігієнічна кришечка із защіпкою

      Для забезпечення гігієнічності стерильних сосок.

      Зручні у використанні силіконові соски

      Зручні у використанні силіконові соски

      Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож більш вірогідно, що малюк її прийме. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.

      Цей виріб схвалено IDHF

      Цей виріб схвалено IDHF

      Наші пустушки схвалені Міжнародним фондом стоматологічного здоров’я (International Dental Health Foundation). Цей фонд є провідною незалежною благодійною організацією з питань стоматологічного здоров’я, метою діяльності якої є підвищення стандартів стоматологічного здоров’я у всьому світі. Нову прогресивну ортодонтичну соску розроблено спільно з провідним лікарем-ортодонтом Хагеманном.

      Можна стерилізувати

      Можна стерилізувати

      Можна мити в посудомийній машині

      Можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Силіконова пустушка
        1  шт.
        Гігієнічний ковпачок із защіпкою
        1  шт.

      • Характеристики

        Можна стерилізувати
        Так
        Не містить BPA
        Так
        Допомагає заспокоїти дитину
        Так
        Гігієнічний ковпачок
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        6–18 місяців

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          • Не прив’язуйте пустушку немовляті на шию, оскільки це становить небезпеку удушення.

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