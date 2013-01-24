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Philips Avent

Дихаючі пустушки Freeflow

SCF186/25
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Підтримка розвитку Вашої дитини Підтримка розвитку Вашої дитини Підтримка розвитку Вашої дитини
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    Philips Avent Дихаючі пустушки Freeflow

    SCF186/25
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Підтримка розвитку Вашої дитини

    Пустушка Philips Avent для дітей від 18 місяців підтримує розвиток Вашої дитини та враховує її потреби в заспокоєнні. Її стійку до прогризання соску створено з урахуванням розвитку зубів та ясен, а також для забезпечення комфорту. У наявності різні кольори і дизайни. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Дихаючі пустушки Freeflow

    Підтримка розвитку Вашої дитини

    Пустушка Philips Avent для дітей від 18 місяців підтримує розвиток Вашої дитини та враховує її потреби в заспокоєнні. Її стійку до прогризання соску створено з урахуванням розвитку зубів та ясен, а також для забезпечення комфорту. У наявності різні кольори і дизайни. Переглянути усі переваги

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      • Стійка до прогризання соска
      • Від 18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Стійка до прогризання соска для Вашого малюка

      Стійка до прогризання соска для Вашого малюка

      Ця пустушка зі стійкою до прогризання соскою розроблена спеціально для старших малюків.*

      Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

      Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

      Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.

      Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

      Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

      Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

      Захисне кільце-тримач для легкого виймання

      Захисне кільце-тримач для легкого виймання

      Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!

      Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

      Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

      Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.

      Прочитайте поради та підказки щодо того, як відучити дитину від пустушки

      Прочитайте поради та підказки щодо того, як відучити дитину від пустушки

      Наш клінічний психолог із питань батьків і немовлят ділиться дружніми методами та корисними порадами щодо відучування дітей від пустушок за посиланням www.philips.com/sootherfree. Ці поради та підказки допоможуть Вашій дитині під час перехідного періоду відучитись від пустушки.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Дихаюча пустушка Freeflow
        2  шт.

      • Безпека

        Захисне кільце-тримач
        Так
        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так

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          • Бренд пустушок №1 у цілому світі
          • цю пустушку не можна використовувати як прорізувач для зубів. Стійка до випадкових укусів.
          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
          • Виробник року 2014

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