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Philips Avent

Прорізувач для зубів "слоник"

SCF199/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів
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    Philips Avent Прорізувач для зубів "слоник"

    SCF199/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів

    Прорізувач для зубів Philips Avent допоможе втамувати біль під час прорізування зубів. Його можна охолодити в холодильнику, це ще більше заспокоїть болючі ясна малюка під час прорізування зубчиків. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Прорізувач для зубів "слоник"

    Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів

    Прорізувач для зубів Philips Avent допоможе втамувати біль під час прорізування зубів. Його можна охолодити в холодильнику, це ще більше заспокоїть болючі ясна малюка під час прорізування зубчиків. Переглянути усі переваги

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      Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів

      Дістає до передніх, середніх і задніх зубів

      • від 3 міс.
      • Передні, середні та задні зуби
      Просто споліскуйте водою або стерилізуйте

      Просто споліскуйте водою або стерилізуйте

      Просто споліскуйте водою або стерилізуйте

      Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

      Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

      Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.

      Легкий дизайн забезпечує легке захоплення

      Легкий дизайн забезпечує легке захоплення

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Малайзія
        Так

      • Характеристики

        Допомагає втамувати біль під час прорізування зубів
        Так
        Гігієнічні
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Не містить BPA
        Так
        Можна охолоджувати
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • від 3 місяців
        • Передні, середні та задні зуби
          Дістає до передніх, середніх і задніх зубів

      • Матеріал

        Текстура та матеріали
        Текстура та матеріали (тверді та м’які)
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