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Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Пустушка ultra soft
Усього:
Чутлива шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини для комфортного прилягання. Цей нагубник залишає менше слідів та подразнення на шкірі вашої дитини.
Наш заокруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.
Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.
Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Дорожній контейнер ultra soft може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Після чого будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.
У комплекті:
Аксесуари в комплекті
Гігієна
Безпека
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