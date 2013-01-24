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Philips Avent

ультрам’яка пустушка

SCF226/22
Avent
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини* Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини* Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*
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    Philips Avent ультрам’яка пустушка

    SCF226/22
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*

    Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

    Philips Avent ультрам’яка пустушка

    Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*

    Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

    Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*

    Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

    Philips Avent ультрам’яка пустушка

    Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*

    Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

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      Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*

      Гнучкий нагубник для комфортного прилягання

      • Ультрам’яка і гнучка
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      М’який, гнучкий нагубник залишає менше слідів та подразнень на шкірі

      М’який, гнучкий нагубник залишає менше слідів та подразнень на шкірі

      Чутлива шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини для комфортного прилягання. Цей нагубник залишає менше слідів та подразнення на шкірі вашої дитини.

      Заокруглений нагубник для додаткового щоденного комфорту

      Заокруглений нагубник для додаткового щоденного комфорту

      Наш заокруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.

      98% малюків приймають ультрам’які текстуровані силіконові соски*

      98% малюків приймають ультрам’які текстуровані силіконові соски*

      Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft.

      Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

      Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

      Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

      Прості кроки для надійної стерилізації за 3 хвилини

      Прості кроки для надійної стерилізації за 3 хвилини

      Покладіть добре промиті пустушки у футляр, додайте 25 мл води та поставте у мікрохвильову піч із налаштуванням 750–1000 Вт на 3 хвилини. Залиште охолонути на 5 хвилин, вилийте воду, і пустушки готові до використання.

      Стерилізація у мікрохвильовій печі безпечна та легка

      Використовуючи наш футляр для транспортування, ви можете стерилізувати пустушку в мікрохвильовій печі та гігієнічно зберігати її під час подорожі.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        ультрам’яка пустушка
        2  шт.

      • Аксесуари в комплекті

        Контейнер для стерилізації/транспортування
        Так

      • Безпека

        Захисне кільце-тримач
        Так
        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так

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          • Розроблено у співпраці з лікарями і матерями
          • *Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.
          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Бренд пустушок №1 у цілому світі
          • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
          • 85% опитаних мам вважають, що ця пустушка є м’якшою в порівнянні з вісьмома моделями інших провідних марок (незалежне дослідження, США, лютий 2017 р.)

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