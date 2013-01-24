Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*
Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*
Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*
Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найм’якша пустушка для делікатної шкіри дитини*
Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам’якою пустушкою Philips Avent. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги
Чутлива шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини для комфортного прилягання. Цей нагубник залишає менше слідів та подразнення на шкірі вашої дитини.
Наш заокруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft.
Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Покладіть добре промиті пустушки у футляр, додайте 25 мл води та поставте у мікрохвильову піч із налаштуванням 750–1000 Вт на 3 хвилини. Залиште охолонути на 5 хвилин, вилийте воду, і пустушки готові до використання.
Використовуючи наш футляр для транспортування, ви можете стерилізувати пустушку в мікрохвильовій печі та гігієнічно зберігати її під час подорожі.
У комплекті:
Аксесуари в комплекті
Безпека
Гігієна