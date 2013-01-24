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Philips Avent

Пустушка ultra air

SCF245/22
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка
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    Philips Avent Пустушка ultra air

    SCF245/22
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легка дихаюча пустушка

    Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Пустушка ultra air

    Легка дихаюча пустушка

    Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

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      Легка дихаюча пустушка

      Збільшені отвори для повітря дозволяють шкірі дитини дихати

      • Дозволяє шкірі малюка дихати
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      4 надзвичайно великі отвори для повітря

      4 надзвичайно великі отвори для повітря

      Пустушку ultra air створено для максимального потоку повітря, щоб чутлива шкіра малюка дихала.

      Шкіра залишається сухішою під час смоктання

      Шкіра залишається сухішою під час смоктання

      Завдяки дихаючій конструкції цієї пустушки з максимальним потоком повітря чутлива шкіра вашого малюка залишається сухішою під час смоктання.

      Заокруглені краї для комфортного смоктання

      Заокруглені краї для комфортного смоктання

      Нагубник ultra air легкий і має заокруглені краї для комфорту вашого малюка.

      98% дітей приймають нашу пустушку ultra air*

      98% дітей приймають нашу пустушку ultra air*

      Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

      Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

      Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

      Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пустушка ultra air
        2  шт.

      • Аксесуари в комплекті

        Контейнер для стерилізації/транспортування
        Так

      • Безпека

        Захисне кільце-тримач
        Так
        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так

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          • Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air для дітей віком 0–6 міс. та 6–18 міс.
          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Бренд пустушок №1 у цілому світі
          • Виробник року 2014

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