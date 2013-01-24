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Philips Avent

Одноразові вкладиші в бюстгальтер

SCF253/20
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Зручність використання вночі Зручність використання вночі Зручність використання вночі
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    Philips Avent Одноразові вкладиші в бюстгальтер

    SCF253/20
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    Зручність використання вночі

    Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF253/20 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж ночі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Зручність використання вночі

    Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF253/20 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж ночі. Переглянути усі переваги

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      Захист упродовж ночі

      Захист упродовж ночі

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають ширшу форму та товщу середню частину для кращого поглинання. Подвійні клейкі стрічки фіксують вкладиші на місці.

      Універсальний захист від протікання

      Універсальний захист від протікання

      Створено для додаткового захисту в лежачому положенні.

      Надзвичайно сухі

      Надзвичайно сухі

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають кілька шарів для оптимального поглинання.

      Шовковисті та м’які

      Шовковисті та м’які

      Шовковиста, м’яка поверхня та дихаючі, природні матеріали. Дерматологічно протестовано.

      Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

      Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

      Гігієнічні

      Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • Матеріал

        Вкладиші в бюстгальтер
        • Дерматологічно протестовано
        • Природні матеріали

      • У комплекті:

        Одноразові денні вкладиші в бюстгальтер
        2  шт.
        Одноразові нічні вкладиші в бюстгальтер
        20  шт.

      • Конструкція

        Непомітна форма, що повторює контури грудей
        Так

      • Функції

        Надзвичайно сухі
        • Багатошарові
        • Односторонній захисний шар

      • Розміри і вага

        Розміри
        140x140x100  мм

      • Максимальний комфорт

        Нековзкі
        Клейка стрічка

      • Шовковисті та м’які

        Шовковистий та м’який верхній шар
        • Дихаючий природний матеріал
        • Дерматологічно протестовано

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