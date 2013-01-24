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Philips Avent

Вкладиші в бюстгальтер

SCF254/61
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Найвищий комфорт та впевненість Найвищий комфорт та впевненість Найвищий комфорт та впевненість
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    Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

    SCF254/61
    Загальна оцінка / 5

    Найвищий комфорт та впевненість

    Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

    Найвищий комфорт та впевненість

    Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

    Найвищий комфорт та впевненість

    Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

    Найвищий комфорт та впевненість

    Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

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      Найвищий комфорт та впевненість

      • Одноразові вкладиші в бюстгальтер
      Верхній шар із сотоподібною текстурою

      Верхній шар із сотоподібною текстурою

      Верхній шар із сотоподібною текстурою м’який і приємний для шкіри.

      Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

      Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

      Ультрапоглинаючий шар допомагає збирати вологу, завдяки чому шкіра залишається сухою вдень та вночі.

      Кожен вкладиш запаковано окремо для гігієни

      Кожен вкладиш запаковано окремо для гігієни

      Індивідуальна упаковка для гігієни, ідеальне рішення для дороги.

      Захист від протікання та дихаючий зовнішній шар

      Зовнішній дихаючий шар забезпечує захист від протікання, щоб одяг залишався сухим.

      2 клейкі стрічки для фіксації вкладишів

      2 клейкі стрічки для фіксації вкладишів.

      У середньому лише 2 мм

      У середньому лише 2 мм з контурною формою, робить вкладиші непомітними під одягом.

      Розроблені у співпраці з експертом

      Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • Конструкція

        Багатошарова конструкція
        Так
        Ультратонкі
        Так
        Непомітна форма, що повторює контури грудей
        Так
        Сотоподібна текстура
        Так
        Індивідуальна упаковка
        Так
        2 клейкі стрічки
        Так

      • Розміри

        Розміри
        130x2 мм

      • Матеріал

        Вкладиші в бюстгальтер
        Целюлозна вата, неткана тканина та суперпоглинаючий полімер

      • У комплекті:

        Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        60  шт.

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