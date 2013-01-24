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Philips Avent

Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

SCF255/12
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання
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    Philips Avent Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

    SCF255/12
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та рівномірне підігрівання

    Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

    Швидке та рівномірне підігрівання

    Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

    Швидке та рівномірне підігрівання

    Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

    Швидке та рівномірне підігрівання

    Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

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      Швидке та рівномірне підігрівання

      Помірне підігрівання за 4 хвилини

      • 220–240 В
      Просто додайте води та виберіть налаштування

      Просто додайте води та виберіть налаштування

      За допомогою електричного підігрівача дитячої їжі та пляшечок Philips Avent підготуватися до годування буде швидко і легко. Просто додайте води та виберіть налаштування. Підігрівач пляшечок може підігріти 125 мл молока за кімнатної температури приблизно за 4 хвилини.

      Для пляшечок Avent, контейнерів Magic і баночок

      Для пляшечок Avent, контейнерів Magic і баночок

      Помірне та рівномірне підігрівання

      Рівномірне та безпечне підігрівання їжі для Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Вага
        570  г
        Розміри
        138 (В), 132 (Ш), 144 (Д)  мм

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі
        1  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Ложка для годування
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

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