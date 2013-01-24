Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
Просто виберіть необхідні параметри, а технологія iQ самостійно вибере час для помірного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.
Їжа нагрівається рівномірно, без гарячих ділянок. Функція автоматичного вимкнення запобігає перегріванню.
Вироби Philips Avent iQ із прогресивною технологією – це розумні та ефективні пристрої, створені для того, аби спростити годування й догляд за дитиною.
Легкий у використанні цифровий дисплей надає потрібну інформацію.
Для молока та дитячої їжі з холодильника, морозильної камери чи кімнатної температури. Вміщає всі пляшечки Avent, контейнери VIA та баночки з дитячою їжею. **
Потужність
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
Сумісність
SCF145/06