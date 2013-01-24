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Philips Avent

Цифровий підігрівач пляшечок

SCF260/22
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання Швидке, "інтелектуальне" підігрівання Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
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    Philips Avent Цифровий підігрівач пляшечок

    SCF260/22
    Загальна оцінка / 5

    Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

    Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Цифровий підігрівач пляшечок

    Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

    Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

    Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

    Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Цифровий підігрівач пляшечок

    Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

    Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

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      Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

      • 220–240 В
      Надзвичайно швидкий, кілька опцій підігрівання

      Надзвичайно швидкий, кілька опцій підігрівання

      Просто виберіть необхідні параметри, а технологія iQ самостійно вибере час для помірного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.

      Безпечне та рівномірне підігрівання

      Безпечне та рівномірне підігрівання

      Їжа нагрівається рівномірно, без гарячих ділянок. Функція автоматичного вимкнення запобігає перегріванню.

      Технологія IQ розумно задовольняє усі Ваші потреби

      Технологія IQ розумно задовольняє усі Ваші потреби

      Вироби Philips Avent iQ із прогресивною технологією – це розумні та ефективні пристрої, створені для того, аби спростити годування й догляд за дитиною.

      Повідомляє про готовність їжі до споживання

      Легкий у використанні цифровий дисплей надає потрібну інформацію.

      Ідеальний варіант для усіх типів годування

      Для молока та дитячої їжі з холодильника, морозильної камери чи кімнатної температури. Вміщає всі пляшечки Avent, контейнери VIA та баночки з дитячою їжею. **

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        220–240  В

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі
        1  шт.
        Пляшечка для годування Airflex (260 мл)
        1  шт.
        Ложка для годування
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска з повільним потоком
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

      • Сумісність

        Сумісність із:
        усі пляшечки Philips Avent, контейнери Magic та баночки з дитячою їжею. Виняток: не рекомендовано використовувати для поліпропіленових напівпрозорих пляшечок Philips Avent об’ємом 330 мл.

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            • * Виняток: не рекомендовано для використання з напівпрозорими поліпропіленовими пляшечками Philips Avent об’ємом 330 мл.

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