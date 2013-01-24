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    Philips Avent

    Цифровий підігрівач пляшечок

    SCF260/37
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання Швидке, "інтелектуальне" підігрівання Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
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      Philips Avent Цифровий підігрівач пляшечок

      SCF260/37
      Загальна оцінка / 5

      Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

      Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Цифровий підігрівач пляшечок

      Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

      Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

      Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

      Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Цифровий підігрівач пляшечок

      Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

      Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги

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        Цифровий підігрівач пляшечок

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

        Надзвичайно швидкий, кілька опцій підігрівання

        • 220–240 В
        Автоматичне обчислення часу підігрівання

        Автоматичне обчислення часу підігрівання

        Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent автоматично обчислює час, потрібний для підігрівання, враховуючи вид їжі, її кількість і початкову температуру. Їжа підігрівається рівномірно без гарячих ділянок. Функція автоматичного вимкнення усуває ризик перегрівання.

        Контрольована пара підігріває швидко й рівномірно

        Контрольована пара підігріває швидко й рівномірно

        Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent дає змогу швидко й рівномірно нагріти дитячу їжу. Він підігріє 125 мл молока за кімнатної температури менше, ніж за 2 хвилини.

        Простий у користуванні цифровий дисплей

        Простий у користуванні цифровий дисплей

        Цифровий дисплей підігрівача пляшечок Philips Avent дуже простий у користуванні. Він повідомляє про перебіг циклу нагрівання та про готовність їжі.

        Підігріває молоку й дитячу їжу з різною початковою температурою

        Підігріває молоку й дитячу їжу з різною початковою температурою

        Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent можна використовувати для підігрівання молока та дитячої їжі кімнатної температури, з холодильника та навіть із морозильної камери. Він вміщає пляшечки Philips Avent, контейнери Magic та баночки з дитячою їжею.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          220–240  В

        • Країна виготовлення

          Англія
          Так

        • У комплекті:

          Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі
          1  шт.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

        • Сумісність

          Сумісність із:
          усі пляшечки Philips Avent, контейнери Magic та баночки з дитячою їжею. Виняток: не рекомендовано використовувати для поліпропіленових напівпрозорих пляшечок Philips Avent об’ємом 330 мл.

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              • Пляшечка не входить у комплект пристрою
              • * Виняток: не рекомендовано для використання з напівпрозорими поліпропіленовими пляшечками Philips Avent об’ємом 330 мл.

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