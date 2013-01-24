Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
Чашку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).
Країна виготовлення
Матеріал
У комплекті:
Етапи розвитку