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Philips Avent

Навчальна чашка Natural

SCF262/06
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
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    Philips Avent Навчальна чашка Natural

    SCF262/06
    Загальна оцінка / 5

    Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

    Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Навчальна чашка Natural

    Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

    Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

    Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

    Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Навчальна чашка Natural

    Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

    Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

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      Ця чашка не містить BPA*

      Ця чашка не містить BPA*

      Чашку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Індонезія
        Так

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Навчальна чашка
        1  шт.
        Гігієнічний ковпачок із защіпкою
        1  шт.
        М’яка соска з середнім потоком
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 4 місяців

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