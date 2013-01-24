Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
Просто додайте води, завантажте і поставте у мікрохвильову піч на 2 хвилини: 2 хвилини за потужності 1100–1850 Ват, 4 хвилини за потужності 850–1000 Ват і 6 хвилин за потужності 500–850 Ват.
Підходить для більшості мікрохвильових печей. Зручний для транспортування.
Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувачі Philips Avent та дві дитячі пляшечки Avent.
Фіксатори надійно фіксують кришку, а бокові ручки залишаються холодними для безпечного виймання.
Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.
Вага та розміри
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
SCF145/06