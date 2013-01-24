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Philips Avent

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

SCF271/07
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
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    Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    SCF271/07
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

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      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Стерилізує 6 пляшечок для годування за 2 хвилини

      Надзвичайно швидкий та простий у використанні

      Надзвичайно швидкий та простий у використанні

      Просто додайте води, завантажте і поставте у мікрохвильову піч на 2 хвилини: 2 хвилини за потужності 1100–1850 Ват, 4 хвилини за потужності 850–1000 Ват і 6 хвилин за потужності 500–850 Ват.

      Компактність і мала вага

      Компактність і мала вага

      Підходить для більшості мікрохвильових печей. Зручний для транспортування.

      Велика місткість

      Велика місткість

      Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувачі Philips Avent та дві дитячі пляшечки Avent.

      Безпечне, просте використання

      Безпечне, просте використання

      Фіксатори надійно фіксують кришку, а бокові ручки залишаються холодними для безпечного виймання.

      Ефективна стерилізація

      Ефективна стерилізація

      Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.

      Ідеальний варіант для побутового використання та подорожей

      Ідеальний варіант для побутового використання та подорожей

      Технічні характеристики

      • Вага та розміри

        Вага
        740  г
        Розміри
        166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  мм

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
        1  шт.
        Щипці
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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