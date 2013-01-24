На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Доведено, що парова стерилізація є найефективнішим способом захисту дитини від шкідливих бактерій. Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.
Просто долийте води, завантажте та увімкніть. Вміст буде стерильним і готовим до використання приблизно через 8 хвилин.
Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувачі Philips Avent та аксесуари.
Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 6 годин.
Потужність
Вага та розміри
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
SCF145/06