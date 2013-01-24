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Philips Avent

Електричний паровий стерилізатор

SCF274/26
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
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    Philips Avent Електричний паровий стерилізатор

    SCF274/26
    Загальна оцінка / 5

    Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

    Швидкий та простий у використанні Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Електричний паровий стерилізатор

    Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

    Швидкий та простий у використанні Переглянути усі переваги

    Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

    Швидкий та простий у використанні Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електричний паровий стерилізатор

    Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

    Швидкий та простий у використанні Переглянути усі переваги

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      Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

      Швидкий та простий у використанні

      • 220–240 В
      Ефективна стерилізація

      Ефективна стерилізація

      Доведено, що парова стерилізація є найефективнішим способом захисту дитини від шкідливих бактерій. Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.

      Швидкий та простий у використанні

      Швидкий та простий у використанні

      Просто долийте води, завантажте та увімкніть. Вміст буде стерильним і готовим до використання приблизно через 8 хвилин.

      Велика місткість

      Велика місткість

      Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувачі Philips Avent та аксесуари.

      Стерильність вмісту до 6 годин

      Стерильність вмісту до 6 годин

      Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 6 годин.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Розміри
        313 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  мм
        Вага
        1,575  кг

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Електричний паровий експрес-стерилізатор
        1  шт.
        Пляшечка для годування Airflex (260 мл)
        2  шт.
        Надзвичайно м’яка соска з повільним потоком
        2  шт.
        Щипці
        1  шт.
        Мірна ємність
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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