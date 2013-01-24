Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Електричний паровий стерилізатор
Ціна магазину Philips
Усього:
Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.
Після завершення циклу стерилізації вміст в електричному стерилізаторі Philips Avent залишається стерильним упродовж 6 годин, якщо не відкривати кришку.
За допомогою електричного стерилізатора Philips Avent Ви зможете простерилізувати вміст усього за 8 хвилин
Електричний стерилізатор Philips Avent дуже простий у використанні. Просто додайте води, завантажте в стерилізатор потрібний вміст і ввімкніть його.
Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.
Вага та розміри
Країна виготовлення
У комплекті:
Потужність
Етапи розвитку
SCF145/06