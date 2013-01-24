Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів. Переглянути усі переваги
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Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів. Переглянути усі переваги
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі можна використовувати для стерилізації дитячих пляшечок та інших виробів всього за 2 хвилини; він вбиває 99,9% мікробів та бактерій. Точна тривалість циклу, звичайно, залежить від потужності мікрохвильової печі – 2 хвилини за потужності 1200–1850 Вт, 4 хвилини за потужності 850–1100 Вт, 6 хвилин за потужності 500–800 Вт.
Доведено, що мікрохвильовий паровий стерилізатор вбиває 99,9% мікробів та бактерій.
Якщо кришку не відкривати, вміст залишається стерильним до 24 годин.
Стерилізатор стерилізує дитячі пляшечки зі стандартним і широким горлечком. Можна стерилізувати до 4 дитячих пляшечок Philips Avent одночасно.
Завдяки легкій та компактній конструкції стерилізатор можна брати із собою у відпустку, до родичів тощо. Тепер можна завжди легко стерилізувати дитячі пляшечки та інші вироби.
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі підходить для практично всіх мікрохвильових печей на ринку; він гарантує стерильність дитячих пляшечок та інших виробів будь-де.
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має безпечні фіксатори, які не нагріваються і тримають кришку. Завдяки їм стерилізатор можна безпечно виймати з мікрохвильової печі, зберігаючи дитячі пляшечки та інші вироби стерильними та запобігаючи опікам.
Стерилізатор можна використовувати для стерилізації молоковідсмоктувачів, пустушок, столових приборів та інших виробів, а також дитячих пляшечок.
Технічні характеристики
Вага та розміри
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