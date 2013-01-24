Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Унікальна модульна конструкція стерилізатора забезпечує гнучке встановлення пляшечок та аксесуарів і їхнє легке впорядкування. Тож вставляти й виймати їх дуже зручно. Він також займає мінімум місця на кухні.
Стерилізатор стерилізує дитячі пляшечки та інші вироби природною парою, вбиваючи 99,9% шкідливих бактерій без використання хімічних речовин. Ідеальний варіант, щоб не хвилюватися за стерильність усіх дитячих пляшечок та інших виробів.
Якщо кришку не відкривати, стерилізатор зберігатиме вміст – дитячі пляшечки, молоковідсмоктувачі тощо – стерильним до 24 год.
Цикл стерилізації триває лише 6 хвилин. Після цього стерилізатор автоматично вимикається, забезпечуючи додаткову швидкість та безпеку.
Вміщає до шести пляшечок Philips Avent Classic та Natural по 330 мл для одночасної стерилізації.
Завдяки нашій відкритій конструкції можна легко зберігати нагрівальну пластину чистою, що дозволяє стерилізувати за допомогою чистої пари.
Стерилізатор підходить для дитячих пляшечок зі стандартним і широким горлечком. Він також підходить для інших дитячих виробів, наприклад молоковідсмоктувачів та аксесуарів.
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У комплекті:
Потужність
Етапи розвитку
Матеріал
Вага та розміри
Сумісність
Технічні характеристики