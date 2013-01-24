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Philips Avent

Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

SCF284/03
Avent
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Зручна та ефективна стерилізація Зручна та ефективна стерилізація Зручна та ефективна стерилізація
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    Philips Avent Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

    SCF284/03
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Зручна та ефективна стерилізація

    Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

    Зручна та ефективна стерилізація

    Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

    Зручна та ефективна стерилізація

    Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

    Зручна та ефективна стерилізація

    Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

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      Зручна та ефективна стерилізація

      Гнучкість і легкість завантаження

      • Вбиває 99,9% шкідливих бактерій
      • Стерилізує за 6 хвилини
      • Вміщає 6 пляшечок Philips Avent
      • Регульована конструкція 3-в-1
      Модульна конструкція стерилізатора 3-в-1

      Модульна конструкція стерилізатора 3-в-1

      Унікальна модульна конструкція стерилізатора забезпечує гнучке встановлення пляшечок та аксесуарів і їхнє легке впорядкування. Тож вставляти й виймати їх дуже зручно. Він також займає мінімум місця на кухні.

      Стерилізація за допомогою природної пари вбиває 99,9% шкідливих бактерій

      Стерилізація за допомогою природної пари вбиває 99,9% шкідливих бактерій

      Стерилізатор стерилізує дитячі пляшечки та інші вироби природною парою, вбиваючи 99,9% шкідливих бактерій без використання хімічних речовин. Ідеальний варіант, щоб не хвилюватися за стерильність усіх дитячих пляшечок та інших виробів.

      Якщо кришку не відкривати, стерильність зберігається до 24 годин

      Якщо кришку не відкривати, стерильність зберігається до 24 годин

      Якщо кришку не відкривати, стерилізатор зберігатиме вміст – дитячі пляшечки, молоковідсмоктувачі тощо – стерильним до 24 год.

      Швидкий цикл та функція автоматичного вимкнення

      Швидкий цикл та функція автоматичного вимкнення

      Цикл стерилізації триває лише 6 хвилин. Після цього стерилізатор автоматично вимикається, забезпечуючи додаткову швидкість та безпеку.

      Містка конструкція

      Містка конструкція

      Вміщає до шести пляшечок Philips Avent Classic та Natural по 330 мл для одночасної стерилізації.

      Легке миття та безпечна стерилізація

      Легке миття та безпечна стерилізація

      Завдяки нашій відкритій конструкції можна легко зберігати нагрівальну пластину чистою, що дозволяє стерилізувати за допомогою чистої пари.

      Стерилізує різні пляшечки, молоковідсмоктувачі й аксесуари

      Стерилізатор підходить для дитячих пляшечок зі стандартним і широким горлечком. Він також підходить для інших дитячих виробів, наприклад молоковідсмоктувачів та аксесуарів.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Туреччина

      • У комплекті:

        Електричний паровий стерилізатор
        1 шт.
        Щипці
        1  шт.

      • Потужність

        Напруга
        220–240  В

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Матеріал

        Поліпропілен
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри
        290 x 160 x 350 (ш x г x в)  мм
        Вага
        1,5  кг

      • Сумісність

        Сумісність із лінійкою Philips Avent
        Так

      • Технічні характеристики

        Споживання енергії
        650  Вт
        Напруга
        50–60 Гц
        Класифікація безпеки
        Клас 1

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