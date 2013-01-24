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Philips Avent

Ручний молоковідсмоктувач

SCF290/12
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю. Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю. Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF290/12
    Загальна оцінка / 5

    Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

    Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

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      • з системою зберігання VIA
      Зціджуйте та зберігайте одним легким рухом

      Зціджуйте та зберігайте одним легким рухом

      VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і розвивається разом із Вашою дитиною. Вона дозволяє використовувати один контейнер для зціджування, зберігання та годування дитини грудним молоком.

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

      Поворотна система, що запобігає проливанню

      Поворотна система, що запобігає проливанню

      Для безпечного зберігання і транспортування

      Адаптер для зціджування та годування

      Адаптер для зціджування та годування

      Щоб зціджувати та годувати з одного контейнера, використовуйте адаптер.

      Клінічно доведено

      Клінічно доведено

      Клінічно підтверджено зціджування більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*.

      Запатентовані масажні подушечки

      Запатентовані масажні подушечки

      П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Ручний молоковідсмоктувач
        1  шт.
        Простерилізований контейнер VIA (180 мл)
        5  шт.
        Кришка до контейнера для зберігання молока
        5  шт.
        Адаптер для контейнера для зберігання молока
        2  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
        2  шт.
        Дорожня соска для новонародженого
        2  шт.
        Запасні частини
        1  шт.

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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