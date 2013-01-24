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Avent Стерилізатор

SCF291/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
  • Стерилізація та зберігання Стерилізація та зберігання Стерилізація та зберігання
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    Avent Стерилізатор

    SCF291/00
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    Стерилізація та зберігання

    Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування.

    Avent Стерилізатор

    Стерилізація та зберігання

    Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування.

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      Стерилізація та зберігання

      Стерилізація лише за 10 хв.

      • Стерилізатор пляшечок
      • Вдосконалена модель
      Попрощайтеся зі шкідливими бактеріями

      Попрощайтеся зі шкідливими бактеріями

      Завдяки Philips Avent стерилізація лагідна, ефективна та без хімічних речовин. Кожен стерилізатор використовує силу чистої пари – і більше нічого – для знищення до 99,9% шкідливих бактерій*.

      Цикл стерилізації триває лише 10 хвилин

      Цикл стерилізації триває лише 10 хвилин

      Насолоджуйтеся швидкою та безпечною стерилізацією лише за 10 хвилин, після якої стерилізатор вимикається автоматично.

      Створено для зменшення неприємних запахів

      Створено для зменшення неприємних запахів

      Наш новий лоток для крапель захищає нагрівальну пластину від крапель молока, зменшуючи можливість появи неприємних запахів.

      Наш стерилізатор розроблено для економії місця

      Наш стерилізатор розроблено для економії місця

      Наш вдосконалений стерилізатор можна адаптувати, зменшивши в розмірі для менших предметів, таких як пустушки, і економії місця на столі, коли ви ним не користуєтесь.

      Залишається стерильним 24 години*

      Залишається стерильним 24 години*

      Завдяки ретельній стерилізації стерилізатора без використання хімічних речовин вміст залишатиметься стерильним протягом 24 годин. Як? Просто не знімайте кришку.

      Місткий всередині, компактний зовні

      Місткий всередині, компактний зовні

      Наш стерилізатор тонкий, проте вміщає до шести дитячих пляшечок Philips Avent. Він також вміщає усі інші важливі предмети – від сосок і пустушок до ручного молоковідсмоктувача.

      Цей стерилізатор швидко та легко мити

      Цей стерилізатор швидко та легко мити

      Згори донизу, всередині і зовні – стерилізатор можна швидко та легко помити (навіть нагрівальну пластину). А ви матимете більше часу, щоб побути зі своєю дитиною.

      Технічні характеристики

      • Вага та розміри

        Розміри
        304 x 183 x 359  мм
        Вага
        1,78  кг

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • У комплекті:

        Електричний паровий стерилізатор
        1 шт.
        Щипці
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Сумісність

        Сумісність із лінійкою Philips Avent
        Так

      • Особливості конструкції

        Матеріали
        Пластик (PP)

      • Технічні характеристики

        Споживання енергії
        650  Вт
        Напруга
        220–240 В змінного струму 50–60 Гц, 220 В змінного струму 60 Гц (Корея), 120–127 В змінного струму 60 Гц (В’єтнам), 110 В змінного струму 60 Гц (Тайвань)
        Класифікація безпеки
        Клас 1

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