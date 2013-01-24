Стерилізація та зберігання
Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стерилізація та зберігання
Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування.
Завдяки Philips Avent стерилізація лагідна, ефективна та без хімічних речовин. Кожен стерилізатор використовує силу чистої пари – і більше нічого – для знищення до 99,9% шкідливих бактерій*.
Насолоджуйтеся швидкою та безпечною стерилізацією лише за 10 хвилин, після якої стерилізатор вимикається автоматично.
Наш новий лоток для крапель захищає нагрівальну пластину від крапель молока, зменшуючи можливість появи неприємних запахів.
Наш вдосконалений стерилізатор можна адаптувати, зменшивши в розмірі для менших предметів, таких як пустушки, і економії місця на столі, коли ви ним не користуєтесь.
Завдяки ретельній стерилізації стерилізатора без використання хімічних речовин вміст залишатиметься стерильним протягом 24 годин. Як? Просто не знімайте кришку.
Наш стерилізатор тонкий, проте вміщає до шести дитячих пляшечок Philips Avent. Він також вміщає усі інші важливі предмети – від сосок і пустушок до ручного молоковідсмоктувача.
Згори донизу, всередині і зовні – стерилізатор можна швидко та легко помити (навіть нагрівальну пластину). А ви матимете більше часу, щоб побути зі своєю дитиною.
Вага та розміри
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
Сумісність
Особливості конструкції
Технічні характеристики