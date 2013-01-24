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    Philips Avent

    Стерилізатор

    SCF291/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Стерилізація та зберігання Стерилізація та зберігання Стерилізація та зберігання
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      Philips Avent Стерилізатор

      SCF291/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Стерилізація та зберігання

      Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Стерилізатор

      Стерилізація та зберігання

      Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

      Стерилізація та зберігання

      Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Стерилізатор

      Стерилізація та зберігання

      Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

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        Стерилізатор

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        Стерилізація та зберігання

        Стерилізація лише за 10 хв.

        • Стерилізатор пляшечок
        • Вдосконалена модель
        Попрощайтеся зі шкідливими бактеріями

        Попрощайтеся зі шкідливими бактеріями

        Завдяки Philips Avent стерилізація лагідна, ефективна та без хімічних речовин. Кожен стерилізатор використовує силу чистої пари – і більше нічого – для знищення до 99,9% шкідливих бактерій*.

        Цикл стерилізації триває лише 10 хвилин

        Цикл стерилізації триває лише 10 хвилин

        Насолоджуйтеся швидкою та безпечною стерилізацією лише за 10 хвилин, після якої стерилізатор вимикається автоматично.

        Створено для зменшення неприємних запахів

        Створено для зменшення неприємних запахів

        Наш новий лоток для крапель захищає нагрівальну пластину від крапель молока, зменшуючи можливість появи неприємних запахів.

        Наш стерилізатор розроблено для економії місця

        Наш стерилізатор розроблено для економії місця

        Наш вдосконалений стерилізатор можна адаптувати, зменшивши в розмірі для менших предметів, таких як пустушки, і економії місця на столі, коли ви ним не користуєтесь.

        Залишається стерильним 24 години*

        Залишається стерильним 24 години*

        Завдяки ретельній стерилізації стерилізатора без використання хімічних речовин вміст залишатиметься стерильним протягом 24 годин. Як? Просто не знімайте кришку.

        Місткий всередині, компактний зовні

        Місткий всередині, компактний зовні

        Наш стерилізатор тонкий, проте вміщає до шести дитячих пляшечок Philips Avent. Він також вміщає усі інші важливі предмети – від сосок і пустушок до ручного молоковідсмоктувача.

        Цей стерилізатор швидко та легко мити

        Цей стерилізатор швидко та легко мити

        Згори донизу, всередині і зовні – стерилізатор можна швидко та легко помити (навіть нагрівальну пластину). А ви матимете більше часу, щоб побути зі своєю дитиною.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай
          Матеріали
          Пластик (PP)
          Етап
          0–6 місяців
          Напруга
          220–240 В змінного струму 50–60 Гц, 220 В змінного струму 60 Гц (Корея), 120–127 В змінного струму 60 Гц (В’єтнам), 110 В змінного струму 60 Гц (Тайвань)

        • Вага та розміри

          Розміри
          304 x 183 x 359  мм
          Вага
          1,78  кг

        • Технічні характеристики

          Споживання енергії
          650  Вт
          Класифікація безпеки
          Клас 1
          Щипці
          1  шт.

        • У комплекті:

          Електричний паровий стерилізатор
          1 шт.

        • Сумісність

          Сумісність із лінійкою Philips Avent
          Так

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            • Кишкова паличка, паличка синьогнійна, золотистий стафілокок, стрептокок агалактія, кронобактер саказакії, сальмонела ентеріка, лістерія моноцитогенес. Результати перевірки надає незалежна лабораторія.

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